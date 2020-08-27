شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 99.6% والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2019- 2020.

وبلغت نسبة النجاح 99.6٪، من بين 80 ألفا و901 طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز 13 ألفا و690 طالبا. Advertisements واعتمدت النتائج على المعدل التحصيلي لتعذر إجراء الامتحانات جراء تفشي فيروس كورونا منذ أبريل الماضي

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