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عدن - ياسمين التهامي - ليلى اسكندر تفجر موجة غضب في السعودية بسبب هذا ‘‘ الفيديو المخالف ’’ في مدينة جدة.. ورد ‘‘قاسي‘‘ من المتابعين!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الفنانة اللبنانية ليلي اسكندر غضب رواد المجتمع السعودي ولذلك أطلقوا هاشتاق ليلي اسكندر تخالف الذوق العام عبر “تويتر”، ليعبروا فيه عن استيائهم الشديد حول ظهورها بشكل غير لائق ومخالف لتعاليم الدين، وقيم المجتمع. وأثار ظهورها بفيديو مؤخراً موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شدد النشطاء علي ضرورة الإلتزام بقوانين وتقاليد المملكة، وأنه يجب تنفيذها علي الأجانب. واثارت اسكندر جدلاً واسعا علي منصات التواصل بعد نشرها تغريدات بداعي التحرر والفسق وأن المرأة حرة بجسدها، وهذا ماينافي الدين والقانون والمجتمع، وبعد أن ظهرت وهي ترقص بفستان جريء احتفالاً بمناسبة عيد ميلادها الـ36 في أحد المنتجعات السياحية المطلة على الماء في جدة. ليلي اسكندر تخالف الذوق العام اللبنانيين لا هم الي يساهمون بشكل اجابي باقتصاد بلدنا ولا فوقها ببلدنا (رواتبهم ضخمة جداً وشهايدهم عادية جداً) ولا هم الي يحترمون انفسهم ويمشون بعادات وتقاليد المجتمع ولا هم الي يحفظون ألسنتهم ويفكونا شرهم ليه صابرين عليهم ذول عبء وعاهات والله. عجيبة يادنيا اللي يلبس ثوب نوم يصكوه مخالفة قد راسه واللي تلبس لبس غير لائق ومخالف للشريعة والقانون ماحد يكلمها ليه ؟؟ ثاني شي المقيم اما يحترم عاداتنا وتقاليدنا وقانوننا ولا مايرده الا بلده. عجيبة يادنيا اللي يلبس ثوب نوم يصكوه مخالفة قد راسه واللي تلبس لبس غير لائق ومخالف للشريعة والقانون ماحد يكلمها ليه ؟؟ ثاني شي المقيم اما يحترم عاداتنا وتقاليدنا وقانوننا ولا مايرده الا بلده. فيصل العوني: “اتمنى يكون عندنا بنات يشتهرون بالفكر والعلم والثقافه واقل شي بالاسلوب ماهو بالاجسام والمؤخرات تحسها مجرد جسم لا اكثر ولا اقل”. ابو يمن هذه مافي مكان ماتروح فيه إلا بالعبايه الملونه و تلبس ضيق و تترقص ؛و اذا راحت مكان ******لبست العبايه السوداء و طقت اللثمه و عاشت دور البنت السعوديه. خالفة أمر الله وشريعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذوق العام لماذا نجبن ونخاف ان نقول خالفة دين الله في بلاد الحرمين الشريفين يجب محاسبتها هذه الحمقى التي تسعى للفساد. ما يحدث وسيحدث مستقبلا من هؤلاء الاجانب هو مخالفات بالحملة لقانون الذوق العام ونظام الجرائم المعلوماتية عموما حنا ننتظر قرار صارم فقط وينفذ وقسما بالله اننا نستطيع منافسة الدول المتقدمة بدون هؤلاء الاجانب. انتم قاعدين تسهلون على المشاهير اشياء واجد وتعطونهم اللي يبون على طبق من ذهب، هي تبي الشهره، تبي كذا تصير ترند ليه ماكل واحد يشوفها يسكت ويسكر سنابها ويحذفها اذا صدق مستنكرين الوضع، اتمنى نمشي على هالطريقه والله محد يتجرأ يسوي شي عشان ترند. المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية انتم قاعدين تسهلون على المشاهير اشياء واجد وتعطونهم اللي يبون على طبق من ذهب، هي تبي الشهره، تبي كذا تصير ترند ليه ماكل واحد يشوفها يسكت ويسكر سنابها ويحذفها اذا صدق مستنكرين الوضع، اتمنى نمشي على هالطريقه والله محد يتجرأ يسوي شي عشان ترند. المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية

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