شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صراع إماراتي أردني.. شقيق الأميرة هيا بنت الحسين يجلد بن زايد بمقال ناري.. ومستشار الأخير يرد وأبوهلالة يدخل على الخط ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مؤشرات صراع إماراتي أردني.. شقيق الأميرة هيا بنت الحسين يجلد بن زايد بمقال ناري.. ومستشار الأخير يرد وأبوهلالة يدخل على الخط !

تطاول عبدالخالق عبدالله الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبوظبي، على الأمير الأردني علي بن الحسين بعد نشر الأخير مقالاً من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني يهاجم التطبيع. وعلى الرّغم من ان الأمير علي حذف المنشور في وقتٍ لاحق إلا أنّ الأكاديمي الإماراتي تطاول عليه بقوله: “عيب يا سمو الأمير” في إشارة منه الى رفض تغريدته التي ارفقها بالمقال . وكان الأمير علي بن الحسين نشر مقالاً من موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، بعنوان (صفقة إماراتية إسرائيلية: انفراج أم خيانة؟) يتحدث عن اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات، ويحتوي على صورة “مهينة” لولي عهد أبوظي محمد بن زايد عليها حذاء وكتب فوقها كلمة (خائن) . وعلّق الإعلامي الأردني البارز ياسر أبوهلالة على تطاول عبدالخالق عبدالله على الأمير علي بقوله: “الأمير علي بن الحسين غرّد بمقال كتبه أكاديمي عريق يدرّس في أكسفورد ، ولم ينشر شتائم بحق أحد. بإمكان الأكاديمي غير العريق أن يرد على المقال بمثله، لا أن يشتم الأمير. العيب السياسي هو طعن الفلسطينيين في الظهر والتحالف مع الصهاينة. العيب هو أن تشتم بدلا من أن ترد أكاديميًا”. ومعروف انّ الأمير علي بن الحسين وقف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا بنت الحسين في أزمتها القضائية مع زوجها حاكم دبي محمد بن راشد . وسبق للأمير علي ان نشر صورةً جمعته مع شقيقته الأميرة هيا، وعلق عليها قائلا: “اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”. وظهرت الأميرة هيا وهي تحتضن شقيقها الأمير علي بن الحسين بقوة في الصورة، على ما يبدو في المنزل الذي تقيم فيه في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات صراع إماراتي أردني.. شقيق الأميرة هيا بنت الحسين يجلد بن زايد بمقال ناري.. ومستشار الأخير يرد وأبوهلالة يدخل على الخط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.