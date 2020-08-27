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عدن - ياسمين التهامي - ماحقيقة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية في السعودية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements محمد البقمي، مدير العلاقات العامة في أمانة جدة، بالمملكة العربية السعودية، الأنباء المتداولة حول فرض رسوم جديدة على النفايات وذلك بالنسبة للقطاعات السكنية وأيضا الأنشطة التجارية. وأوضح “البقمي” أن ما تم تداوله عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء، وشائعات حول قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية، بفرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية، وأنها ستحسب وفق قيمة الكهرباء، غير صحيح وعار تماما عن الصحة، وفقا لـ “صحيفة الرياض”.

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