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عدن - ياسمين التهامي - حذَّرت من هذا الفعل.. “الطيران” السعودي تكشف حقيقية استئناف الرحلات الدولية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تأكيدها من جديد على أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية. جاء ذلك في تغريدة للهيئة العامة للطيران السعودي علي حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر” وذكرت الهيئة السعودية في تغريدة لها علي حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر”، أن قرار عودة رحلات الطيران الدولية تخضع لتقييمات من الجهات المختصة. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة توخي الحظر في تناول المعلومات والشائعات ، مشددة علي ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

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