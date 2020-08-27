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عدن - ياسمين التهامي - لمرضى السكري : تناول 8 أكواب ماء يومياً.. لسبب سيدهشك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مرض السكري من أكثر الأمراض الشائعة عالمياً، ولا تقتصر على كبار السن فقط؛ بل يصيب السكري الشباب والأطفال أيضاً، ويحتاج مريض السكر إلى تحسين نظامه الغذائي والابتعاد عن بعض الأطعمة و المشروبات واستبدالها بأخرى صحية للتحكم في مستويات السكر بالدم . ووفقاً لما ذكره موقع “Healthline”، من أسهل طرق السيطرة على داء السكري هو علاج السكر بالماء ، فهو له دور كبير في ضبط نسب السكر والتقليل من مضاعفاته ومخاطره. علاج السكر بالماء : وهي طريقة بسيطة وشائعة في علاج السكري ، خاصة أن الماء لا يحتوي على الجلوكوز والصوديوم أو الدهون أو الكوليسترول ، لذا هو أفضل مشروب يومي لمرضى السكري بعيدا عن الأعشاب والمشروبات الصحية الأخرى . وشددت دراسة علمية أجريت حول علاج السكر بالماء ، أن الأشخاص الذين يشربون حوالي 8 أكواب ماء في اليوم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 20% من الذين يتناولون كميات أقل . ووفقاً للموقع، فالماء ليس علاجا نهائيا لمرض السكري لكنه يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم سواء للمصابين بالسكر أو الأصحاء ، لذا يفضل تناول من 6 إلى 8 أكواب بشكل يومي وكوب على الريق وكوب قبل النوم .

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