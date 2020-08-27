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عدن - ياسمين التهامي - التجارة السعودية : تشهّر بمحطة بمحروقات تخلط الوقود بالماء وفرض غرامة مالية ضخمة وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع وإبعاد المقيم عن المملكة.. تفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزارة التجارة السعودية، بصاحب محطة محروقات، والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغشّ التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغشّ عبر خلط وقود المركبات بالماء. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وتعويض المستهلكين المتضررين، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ” واس “. وتشدد وزارة “التجارة” على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغشّ التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

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