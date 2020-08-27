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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو .. لحظة تصادم مدرعات عسكرية روسية مع أخرى أمريكية في سوريا وأنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر احتكاكا بين وحدات عسكرية روسية وأمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في ظل أنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين في المنطقة. ويوثق الفيديو مدرعات أمريكية من طراز “International MaxxPro” من جهة وعربة نقل مدرعة من نوع “82A” ومصفحات من طرازي “تيغر” و”تايفون” وسيارة “أورال” رفقة مروحية “مي-8” في الجو تابعة للجانب الروسي. ويبدو أن العربات الروسية تمكنت من تجاوز المصفحات الأمريكية ومحاصرتها. وجرى انتشار هذة الفيديوهات في الوقت الذين أفادت فيه مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

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