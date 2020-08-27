شكرا لقرائتكم خبر عن العريس إستعجل ووقعت الكارثة .. هذا ما جرى خلال حفل زفاف في الأردن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العريس إستعجل ووقعت الكارثة .. هذا ما جرى خلال حفل زفاف في الأردن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements حفل زفاف في الأردن بكارثة جديدة حيث أصيب أكثر من 30 شخصيا بفيروس كورونا رغم أن البلاد سجلت في الآونة الأخيرة تراجعاً في عدد إصابات. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، في تصريحات صحفية، إن 33 إصابة بفيروس كورونا المستجد والتي سجلت أمس الثلاثاء سببها حفل زفاف في منطقة ماركا، مشيراً إلى أن الأجهزة المعنية قامت بحجر عدد من الحاضرين لحفل الزفاف. وأوضح جابر، أن فرق التقصي الوبائي تقوم بحصر عدد الذين حضروا الحفل، مؤكداً أن الوضع الوبائي بخلاف إصابات حفل زفاف ماركا في وضعها الاعتيادي، حيث وصلت إلى 63 إصابة محلية و14 خارجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العريس إستعجل ووقعت الكارثة .. هذا ما جرى خلال حفل زفاف في الأردن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.