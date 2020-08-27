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عدن - ياسمين التهامي - بإستعراض مؤخرتها تحت الماء.. شاهد صديقة رونالدو ’’جورجينا رودريغيز‘‘ تحصد 3 مليون مشاهدة خلال ساعتين فقط..(فيديو)

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جديد اب برس

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“جورجينا رودريغيز” خليلة لاعب كرم القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع انستغرام، أثار انتشاراً واسعاً. ويُظهر المقطع الذي نشرتها جورجينا، تصويرها من تحت الماء وهي تقوم بممارسة الغطس في البحر، مرتدية لباس سباحة “بكيني” أبيض اللون. وحصد المقطع ما يزيد عن ثلاثة ملايين مشاهدة عقب ساعتين فقط من نشره. وتسببت جورجينا مؤخراً بإثارة الجدل والتكهنات بأن كريستيانو رونالدو عرض عليها الزواج رسمياً، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها، أرفقتها بكلمة “نعم” وأعاد رونالدو نشر الصورة معلقاً بكلمة “حبيبتي”. ومن جهتها قالت صحيفة “ديل ميل” البريطانية، بأن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من نجم الكرة العالمي رونالدو. ويمتلك رونالدو وجورجينا طفلة واحدة اسمها آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو. وولد رونالدو عام 1985، وهو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب في مركز الهجوم مع نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ومنتخب دولة البرتغال لكرة القدم. ويعتبر غالبا أفضل لاعب في العالم ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حصل على خمسة كرات ذهبية كأكثر لاعب أوروبي، وهو أول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية، وقد فاز بـ32 بطولة رسمية في مسيرته من ضمنها سبعة ألقاب دوري وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.