البركاني يناقش مع السفيرين الامريكي والبريطاني مستجدات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كويستوفر هنزل، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية ومساعي المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض في الجانب العسكري والأمني وعودة كافة المؤسسات والهيئات الى عدن.



واطلع البركاني، السفير الامريكي على الخطوات التي تم الوصول اليها فيما يخص الحكومة ومبادرة السلام ووقف اطلاق النار التي يتبناها المبعوث الدولي الاممي مارتن جريفت والرؤى التي تقدم بها المبعوث الدولي للطرفين.

وتطرق الى انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة السيطرة على مزيد من الأراضي وهو ما يعد مؤشرا لا ينبئ بالرغبة في السلام بقدر ما يؤكد الرغبة في الاستمرار بالدماء وفرض الهيمنة وتمدد المشروع الايراني وما تسبب فيه من اراقة للدماء وتدمير للمساكن والمنشآت.

وقال البركاني "ان الحوثي لا يزال بعيدا عن الالتزام بالقرارات والمرجعيات ويحاول من خلال السلام والعنف والدماء فرض واقع جديد وفقا للمشروع الذي ينفذه".

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من جانبه اكد السفير الامريكي ان رسالة بلاده لاطراف اتفاق الرياض ثابتة ولا تتغير وهو الطلب من الطرفين التعامل مع المقترحات السعودية ومبادرتهم ووساطتهم والتعاون المطلق معهم للتنفيذ كما جاء في الاتفاق واليه تسريع التنفيذ، متمنيا أن لا يعمل البعض على اعاقه التنفيذ والخطوات المزمع القيام بها.

وأشار الى أن المبعوث الدولي يبذل جهودا كبيرة للوصول الى صيغة متفق عليها ومقبولة لدى جميع الاطراف بما يزيل المعاناة عن الشعب اليمني وينهي حالة الاقتتال ويغلب خيار السلام.

ولفت الى ان الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لجعل خيار السلام هو الخيار ذات الاولوية.. مؤكدا دعم بلاده للشرعية في اطار المرجعيات والقرارات، متمنيا ان يعمل اليمنيون على انهاء القتال والتوجه نحو توفير الامن والاستقرار والحياة المعيشية للمواطنيين وتحسن الوضع الاقتصادي.

وكان رئيس مجلس النواب قد ناقش مع السفير البريطاني مايكل ارون اليوم عبر اتصال هاتفي موضوع تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وخصوصا ما يتعلق بالشق العسكري والأمني واعلان تشكيل الحكومة وموضوع الهجمات الحوثية على مأرب واراقة الدماء وتدمير الممتلكات وعدم انصياع الحوثي للقبول بالجهود المبذولة لاحلال السلام.

واكد الجانبان على ان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الوارد فيه وفي اليه تسريع التنفيذ والتوجه نحو البناء والتنمية وتحسين مستوى الحياة المعيشية لابناء الشعب اليمني.

واكد السفير البريطاني موقف بريطانيا الثابت تجاه عمليه السلام في اليمن .