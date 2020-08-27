شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بيان هام من ألوية العمالقة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذِّر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، المتابعين مِن حملات الإشاعات التي تَشنُّها مجاميعٌ مِن الذُّباب الإلكتروني المُعادي، والمموَّلة مِن جهات مُغرِضة؛ من أجل تشويه واستهداف قيادة وقوات ألوية العمالقة بالساحل الغربي.

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وقال إعلام ألوية العمالقة في بلاغ صحفي: إن تشويه واستهداف ألوية العمالقة تتم تارة بالتحشيد ضدَّ العمالقة ومحاولة الزِّج بها في أمور هي بعيدة عنها، وتارة بنشر أخبار كاذبة وشائعات مموَّلة، تَضعُها في روابط مزوَّرة؛ منها خبر عن اعتماد مرتبات منتسِبي ألوية العمالقة بالعُملَة اليمنيّة، وقد أُرفِقَ برابطٍ لخبرٍ مختلِف عمّا في المنشور.

وأضاف: وعليه؛ ننوِّه المتابِعين وعامّة الناس، بضرورة فتح الرَّوابط التي تصل إليهم للتأكُّد من الأخبار التي يتلقونها، واستقاء الأخبار التي تخصُّ قوات ألوية العمالقة بالساحل الغربي من الموقع الرسمي للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.