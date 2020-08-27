شكرا لقرائتكم خبر عن دبابات ومدرعات سعودية واقوات من تعز ولحج وصلت اليوم الي مارب... شاهد ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى عن نقل قوات عسكرية للشرعية من تعز الى مأرب بتوجيهات وراءها رئيس هيئة الأركان ” صغير بن عزيز”.

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وقالت المصادر ان قرابة خمسمائة جندي تم نقلهم الى مأرب بتوجيهات من قيادة هيئة الأركان في الوقت الذي تواجه فيه الشرعية مؤامرة اماراتية للسيطرة على تعز وسواحلها.

القوات الحكومية تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة من مجندي محافظات تعز واب ولحج الى مناطق المواجهات في محافظة مارب، حيث يستميت الحوثيون منذ عدة اشهر في هجوم مكلف من اجل تحقيق اختراق ميداني هناك من شأنه تغيير موازين القوى على الارض، عند حدود الدولة الشطرية السابقة في شمالي اليمن.

و قالت مصادر عسكرية، ان معارك الساعات الاخيرة استمرت على ضراوتها في المديريات الغربية والجنوبية من المحافظة النفطية، مخلفة حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى بينهم قادة عسكريون وميدانيون في قوات الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثيين المتحالفة مع ايران.