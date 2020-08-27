شكرا لقرائتكم خبر عن العميد "طارق صالح " يظهر مجددا ويكشف ما وراء الهجوم الحوثي العنيف على محافظة " مـأرب" ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العميد الركن طارق صالح ، قائد قوات المقاومة الوطنية أسباب الهجوم الحوثي الشرس على محافظة مأرب.

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وقال طارق صالح خلال لقاء جمعه بقيادات إعلام المقاومة الوطنية تزامنا مع فعاليات الاحتفاء بالذكرى الـ 38 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام إن الحوثي يقود هجمة شرسة على مأرب لا لشيء إلا أنه يرضي غروره وبحثا عن النفط لكنها عصية عليه بإذن الله.. وسيخسر وستعود الأمور إلى نصابها.

وجه العميد طارق تحية إجلال وإكبار للأبطال في جبهة مأرب، مؤكدا أن الحوثي ينتحر فيها ولن تكون إلا مقبرة له ولأتباعه وأحلامه البغيضة. وأضاف "من هنا نكرر التحية للأبطال في جبهة مأرب من أبناء الجيش وقبائل عبيدة ومراد وجهم وكل القبائل اليمنية المشاركة في نصرة مأرب.. والذين يقدمون تضحيات جليلة مرغت أنف الحوثي".

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.