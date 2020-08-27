شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السلطات المحلية تعتقل سائق السيارة التي جرفها السيل في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قبل قليل السلطات الأمنية في محافظة إب (وسط اليمن) سائق السيارة التي جرفها السيل في المدينة يوم الاثنين الماضي، ويدعى فواز الشرماني. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقالت مصادر خاصة لسياج بوست أن السلطات توجهت به الى إدارة البحث الجنائي، بناءاً على طلب رسمي من مدير البحث، وبحسب مذكرة من القاضي مروان المحاقري. ولا يعمل حتى اللحظة حيثيات الاعتقال وما إذا كان هناك دعوى رفعت عليه.

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