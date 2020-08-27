شكرا لقرائتكم خبر عن قوات حزب الإصلاح تقتحم منزل العميد عدنان الحمادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت قوات تابعة لحزب الإصلاح على اقتحام منزل قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي ، بعد أيام من سيطرتها على اللواء، وأشهر من اغتيال الحمادي، الذي تتهم بالوقوف وراءه.: . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت مصادر إن عددا من الجنود دخلوا منزل الحمادي بمزاعم جرده، وحصر ما بداخله باعتباره ملكا للجيش، حسب زعمهم. ووفقا لمصدر فإن اقتحام المنزل تم بأمر من الشمساني. وكانت قوات الإصلاح اقتحمت قبل ذلك نهار الأربعاء، منزل قيادين في اللواء، هما فؤاد الشدادي وعبدالحكيم الجبزي.

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