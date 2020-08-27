شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول جارفة تحول شوارع صنعاء إلى بحيرة وتتسبب بخسائر (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة صنعاء، اليوم الخميس، أمطار غزيرة نتج عنها تدفق للسيول بشكل كبير. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتداول ناشطون صورا تظهر شوارع المدينة وقد تحولت إلى بحيرة بعد تدفق السيول من جبلي عطان وحدة. كما تسببت السيول بجرف سيارات وممتلكات المواطنين واجتاحت محالات تجارية في شارع التحرير.

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