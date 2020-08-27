شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه للمواطنين وتحذيرات فلكية جديدة بخصوص كارثة ستحل على الجميع في هذه المناطق(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي معلومات هامة توضع القوة القاتلة للسيول وطرق تجنب خطرها.

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وقال الفلكي الشوافي” لاحظنا الكثير من حوادث غرق جرف السيارات و الشاحنات في مجاري السيول خلال الايام الماضية هناك من داهمته السيول و لم يكون بيد المواطن حيلة ولكن ليس جميعهم لأن هناك من حاول المغامرة وسط السيول متجاهلاُ قوة الطفو لهدة الظاهرة “.

وأكد الشوافي أن هذه الحوادث ذهب ضحيتها الكثير من الارواح والسيارات سواء في اليمن في الايام الماضية وغيرها في العديد من الدول الأخرى.

وافاد بأن قوة الطفو هي ظاهرة تحرك الأجسام في الموائع (السوائل والغازات) إلى الأعلى إذا كان محيطها أعلى كثافة منها.

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موضحاً بالقول ” اذا كان لديك سيارة وزنها 2 طن يجب ان تعرف ان معظم السيارات سعتها اكثر من 5 متر مكعب هواء لذلك بمجرد ان يغمر السيل أقل من منتصف السيارة يصبح وزنها صفر (تطفو فوق الماء) ويجرفها السيل مثل علبه فول فارغة”.

ولفت الخبير الشوافي إلى أن السيول لا تنتظر السيارة حتى تطفو لتجرفها لان هناك عدة قوى فيزيائية أخرى بجانب قوة الطفو مثل زخم ارتطام السيل بالسيارة ما يجعلها أحيانا تنقلب قبل ان تطفو.

ودعا الجميع إلى أهمية إدراك أن هذه القوى الجبارة موجودة في السيول ، مشدداً بأن لا يغتر البعض بأنه يقتني سيارة جديدة ومكتمة وتجيد التفحيطة و التخميسة .

مؤكداً على أنه كلما كانت السيارة جديدة ومكتمة تصبح أسهل لتسيطر عليها قوة الطفو لذلك يتم تكتيم السفن بعناية شديدة لتسيطر عليها قوة الطفو و تتحمل عشرات الآلاف من الاطنان ولا تغرق.

مشيراً إلى أن السيول بنفس الطريقة و بنقس القوى تتعامل مع الجسم البشري و تصبح قاتلة.

وكان الفلكي عدنان الشوافي قد حذر سابقاً وبشدة من المغامرة في السيول