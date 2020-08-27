شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" تسريب خطير لاشتباك بين القوات الامريكية والروسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر احتكاكا بين وحدات عسكرية روسية وأمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في ظل أنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين في المنطقة.

ويوثق الفيديو مدرعات أمريكية من طراز "International MaxxPro" من جهة وعربة نقل مدرعة من نوع "82A" ومصفحات من طرازي "تيغر" و"تايفون" وسيارة "أورال" رفقة مروحية "مي-8" في الجو تابعة للجانب الروسي.

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ويبدو أن العربات الروسية تمكنت من تجاوز المصفحات الأمريكية ومحاصرتها.

وجرى انتشار هذه الفيديوهات في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.