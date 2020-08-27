شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح رئيس مالي المعزول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق قادة الانقلاب في مالي، سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكرا كيتا، اليوم الخميس.

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وكان الإفراج عن كيتا هو أحد مطالب شركاء مالي الدوليين، ومنها فرنسا والمجموعة الاقتصاد لدول غرب أفريقيا.

وسيطر مجموعة من ضباط الجيش، على مقاليد الحكم في مالي منذ 18 أغسطس الجاري، وقاموا باحتجاز كيتا تحت تهديد السلاح وأجبروه على الاستقالة.