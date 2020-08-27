شكرا لمتابعة خبر عن احتدام المواجهات بين الجيش ومليشيا الانتقالي في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏‎كشفت مصادر ميدانية ومحلية، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في محافظة أبين جنوب اليمن بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ.

وأكدت المصادر أن جبهات محافظة أبين، تشهد في هذه الاثناء معارك عنيفة، بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتبادل للقصف المدفعي بين الجيش ومليشيا الانتقالي.

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وتمكنت قوات الجيش الوطني، من التصدي لهجوم شنته مليشيا الانتقالي، حاولت من خلاله فتح ثغرة في دفاعات القوات الحكومية في محور الساحلي بقطاع الطرية.

وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وتدمير واحتراق آليات عسكرية تابعة للانتقالي.

وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة للإنتقالي الجنوبي قد وصلت إلى جبهة أبين، بعد الاشتباكات التي اندلعت باكرا، عقب ساعات من إعلان المجلس تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض.