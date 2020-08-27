شكرا لمتابعة خبر عن إبنة محمد قحطان تكشف حقيقة التسريبات الحوثية التي تحدثت عن الإفراج عن ”والدها” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت ابنة المختطف في سجون جماعة الحوثي "فاطمة محمد قحطان"، أن الحوثيين منعوهم من التواصل مع والدها المختطف منذ خمس سنوات.

واستبعدت "فاطمة محمد قحطان" في تغريدة لها على "تويتر"، "أي نية للحوثيين للإفراج عن والدها".

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وقالت: "لو كان هناك نية للإفراج عن والدي محمد قحطان كانوا سمحوا لنا بالتواصل معه، أقل شيء اتصال هاتفي".

ونفت صحة التسريبات الحوثية التي تحدثت عن الإفراج عن "والدها". واستغربت "نشر مثل هذه الأخبار والغرض منها".

وفي سياق متصل، وصف السياسي اليمني الدكتور عبد القادر الجنيد، التسريبات الحوثية بالإفراج عن مختطفين، ومنهم "محمد قحطان" بـ"تقنية التعذيب الحوثية بالأمل الزائف".

وأكد أن هذه التسريبات، "نوع من التعذيب قائم بذاته".وأوضح، أن الحوثيين "يعذبون المخطوف المخفي قسريًا- هو وأهله- بالأمل الزائف بالحرية، ثم يتبعونه بالإحباط واليأس والصمت المطبق بدون أي شرح أو تفسير أو تبرير".

وأضاف: "عملوا هذا بمحمد قحطان وأسرته، هذا الأسبوع". حسب قوله.

جدير بالذكر ان محمد قحطان وهو سياسي يمني بارز، وقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، لا يزال مختطفا لدى جماعة الحوثي منذ ابريل 2015، ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم.