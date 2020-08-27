أمطار غزيرة وسيول جارفة تحول شوارع صنعاء إلى بحيرة وتتسبب بخسائر (صور)

شهدت مدينة صنعاء، اليوم الخميس، أمطار غزيرة نتج عنها تدفق للسيول بشكل كبير وقطع الطرقات.

وقال سكان "أن الشوارع تحولت إلى بحيرة بعد تدفق السيول من جبلي عطان وحدة ونتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة".

كما تسببت السيول بجرف سيارات وممتلكات المواطنين واجتاحت محالات تجارية في شارع التحرير، وعدد من الاحياء الأخرى، وفقا للسكان.

وتدفقت السيول إلى الاحياء والشوارع وقطعت الطرقات لساعات، فيما لم ترد اي معلومات على حجم الخسائر او اذا كان هناك ضحايا.

Advertisements

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات، للمياة التي غمرت الشوارع والاحياء نتيجة السيول المتدفقة، كما أظهرت مركبات مغمورة وتتدحرج في السيول.

وخلال الشهر الماضي تسببت السيول بمئات الوفيات وتهدم عشرات المنازل في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الاخرى، كما تضررت مدينة صنعاء القديمة بشكل كبيرة وتهدمت عشرات المنازل فيها.





