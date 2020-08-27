شكرا لبحثكم عن خبر صور .. الحزام يضبط شاحنات تحمل بضائع مهربة في الحضراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قوات الحزام الامني بالخضراء تضبط شاحنتين محملتين بضائع تحمل تراخيص مزورة

المكتب الاعلامي

لقوات الحزام الأمني

محافظة لحج

ضبطت قوات الحزام الامني في محافظة لحج، قطاع الخضراء،شاحنتي نقل كبير، تحتوي أحدهما على بضاعة مهربة من ميناء العاصمة عدن.

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و، كشف أركان القوات في قطاع الخضراء،القائد"عرفان الكلدي" أن دورية أمنية أوقفت شاحنتين عليهما عدد من الاشخاص يقومون بنقل حمولة أحدى الشاحنات الى الاخرى حيث تم إتخاذ اجراءات التفتيش الاعتيادية.

وأضاف "الكلدي" أنه تبين بإن حمولة أحدى الشاحنات منافية للبيان الجمركي وهي عبارة عن ثلاجات، حيث كان يتم نقل حمولة الشاحنة التي تحوي الثلاجات ووضعها في الشاحنة الاخرى التي تحمل كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية لغرض التموية على النقاط الامنية.

واشار "الكلدي" الى أنهُ لايوجد اي فرق بين الكراتين التي تحتوي على قطع غيار الدراجات والكراتين التي تحتوي على الثلاجات بالشكل الخارجي بالاضافة الى تزوير البيان الجمركي من خلال كتابة نوع بضاعة اخرى ليست مطابقة للبضاعة الموجودة على الحاوية.

بدورها قامت قوات الحزام الامني في قطاع الخضراء عقب ذلك بالتحفظ على الشاحنتين، ومافيهما من مضبوطات، لاحالة ملفهما للتحقيق، في مقر قيادة قوات الحزام الأمني بالمحافظة، ومعرفة الجهات التي تقف خلف عملية تزوير معلومات البيان الجمركي خصوصا وان الحاوية خرجت من الميناء بشكل رسمي.