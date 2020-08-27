شاهد.. إعدام شاب داخل مقبرة سلمه الحوثيون لخصومه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعدم مسلحون قبليون في مدينة رداع، شاباً بعد استلامه من السجن المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي أخرجت السجين على ذمة قضية قتل، عبدالله صالح زيعور، وسلمته إلى أولياء الدم من أبناء قبيلة "آل الجوف"، التابعة لمديرية القريشية بقيفة؛ ليقوموا بإعدامه أمام الناس في مدينة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

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ووفق المصادر، فإن القيادي الحوثي سيف التام الأحمدي، هو من قاد الوساطة وقام بإخراج السجين المتهم بقتل اثنين من منتسبي قبيلة "آل الجوف" من داخل السجن المركزي، بعد حوالي شهرين من الحادثة؛ وأرسله بصحبة عدد من المشايخ والوجاهات الاجتماعية ومعهم "مهجم" (ثور ومبلغ من المال) إلى أولياء الدم من قبيلة "آل الجوف" ليحكموا عليه أو يعفوا عنه.

وقالت المصادر، إن أولياء الدم رفضوا العفو عن المتهم، واقتادوه بحضور الوساطة، إلى داخل المقبرة التي دفن فيها القتيلان، وأطلقوا عليه الرصاص حتى أردوه قتيلاً؛ وأعادوا ما قدمته الوساطة من مهجم قبلي لطلب العفو عن المتهم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو لقدوم الشاب القاتل إلى أهالي القتلى ومعه وفد قبلي، لكن أهالي القتلى ذهبوا به إلى المقابر وأعدموه بدم بارد وسط حالة ذهول بين الحاضرين.

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