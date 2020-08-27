شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تهاجم مواقع للمليشيا في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 27/آب/2020، هجوما على مواقع للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش هاجمت مواقع للمليشيا في مديرية باقم شمالي المحافظة.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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