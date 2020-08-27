مليشيا الحوثي ترتكب 3320 جريمة في أمانة العاصمة خلال عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي المتمردة من أجل ايقاف انتهاكاتها بحق المواطنين في أمانة العاصمة واليمن عموما.



جاء ذلك في كلمته خلال إشهار تقرير حقوقي أقيم في مأرب لرصد جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والاختطافات في أمانة العاصمة خلال عام.

وأشار أمين العاصمة إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني في ظل صمت الجهات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كثير من المنظمات العاملة تحت يافطة حقوق الانسان تدعم مليشيا الحوثي الانقلابية في إطار مسميات مختلفة.

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وشدد أمين العاصمة على ضرورة وقوف المعنيين بحقوق الانسان أمام الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المليشيات، لافتا إلى أن أنين الموجوعين وغبن المضطهدين ستظل لعنات تطارد المتواطئين مع الإجرام المليشياوي.

وناشد وزير الدولة الصحفيين والناشطين والمعنيين بحقوق الإنسان من أصحاب الضمائر الحية الى إيصال صوت الضحايا إلى العالم وتعرية المليشيات الإرهابية، لافتا إلى أن المليشيات الإجرامية تضاعف انتهاكاتها بحق اليمنيين يوما عن يوم.

بدوره استعرض مدير عام حقوق الإنسان فهمي الزبيري تقرير (المصير المجهول)الذي رصد انتهاكات المليشيات في حق أبناء العاصمة صنعاء خلال الفترة (اغسطس 2019- اغسطس 2020).

وكشف التقرير أن جرائم المليشيا التي ارتكبتها المليشيا في أمانة العاصمة بلغت نحو 3320 حالة تنوعت بين وفاة تحت التعذيب، واختطافات، واختفاء قسري، وتعذيب.

وناشدت صباح سويد عضو رابطة أمهات المختطفين منظمة الامم المتحدة والمعنيين بحقوق الإنسان القيام بدورهم لإطلاق المعتقلين والأسرى في سجون المليشيا وتخفيف المعاناة التي يكابدها أطفالهم وأسرهم بشكل يومي