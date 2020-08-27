استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ حضرموت

تعيش مدينة المكلا عاصمة حضرموت شرقي اليمن، انقطاعاً للكهرباء لليوم الثالث على التوالي، ولساعات طويلة، بعدما أوقفت الشركة المزودة للمحافظة بالطاقة الكهربائية لتعثر سداد الفواتير المستحقة على السلطة المحلية.



وأعلنت مؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت عن برنامج ساعتين تشغيل وأربع ساعات انقطاع لمعظم مناطق ومديريات ساحل حضرموت.

Advertisements

وأرجعت مؤسسة الكهرباء، في منشور بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن السبب ناتج عن مضاعفة العجز في القدرة التوليدية نظراً لتوقف عدد (5) مولدات عن الخدمة بشكل كامل.

وقالت، إن سبب توقف المولدات نتيجة تجاوز فترة الصيانة المقرر تنفيذها من قبل الشركة وتأخر دفع مستحقات الشركة من قبل الدولة، مما تسبب في تراكم المديونية وعجز الشركة عن تنفيذ أعمال الصيانة وعدم الوفاء بالالتزام للغير.

وعلى مدى الأيام الماضية قطع محتجون عدداً من الشوارع الرئيسية وأحرقوا إطارات السيارات ورموا الأعمدة، والأحجار بكثافة، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور، وإغلاق أغلب المتاجر