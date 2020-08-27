شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى من المليشيا بقصف جوي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 27/آب/2020، تجمعا حوثيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعا للمليشيا في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء شرقي صعدة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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