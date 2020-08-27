شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : قوات التحالف وميليشيات الإصلاح تتعرض لأكبر مذبحة في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت قوات التحالف وميليشيات الإصلاح، فجر اليوم الخميس، لمذبحة كبيرة في المعارك التي شهدتها أطراف مدينة مأرب، والتي صنفت من خبراء عسكريين بالمذبحة الأكبر منذ بدء الحرب على اليمن في 26 مارس 2015.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من التصدي لزحف كبير لقوات التحالف باتجاه جبهة الجدعان، سقط فيها المئات من قوات التحالف وميليشيات الإصلاح ما بين قتيل وجريح.



.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وأضافت المصادر، بأن قوات التحالف أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة منها لاستعادة المناطق التي خسرتها منذ أيام في جبهة الجدعان.



وأوضحت المصادر، بأن قوات التحالف وميليشيات الإصلاح، تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء هجوم عسكري كبير شنته باتجاه المناطق التي سيطرت عليها قوات صنعاء مؤخراً في العلم الأبيض والصبايغ شمال مدينة مأرب.



وتمكنت قوات صنعاء، في 22 أغسطس الجاري، من تطهير العديد من مناطق جبهة الجدعان بما فيها تطهير مديرية مدغل بشكل كامل، بعد تطهير منطقة “كمب ربيش بن كعلان” مركز المديرية.