شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. شاهد السيول تغرق العاصمة صنعاء من جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت السيول الجارفة اليوم الخميس في إغراق عدد من محلات وشوارع العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية للمشهد اليمني أن السيول الجارفة اليوم تسببت في إغراق عدد من أحياء وشوارع العاصمة صنعاء وقطع العديد من شوارعها. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements

وأظعرت مجموعة من الصور والفيديو غرق العاصمة صنعاء بالسيول الجارفة حيث بدا ميدان التحرير كبحيرة صغيرة بعد امتلائه بمياه السيول.

وقد شهدت العاصمة صنعاء اليوم الخميس هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بعد فترة من الانقطاع . وكانت عواصف رعدية ممطرة تنشط منذ صباح اليوم الخميس على جنوب شرق العاصمة صنعاء تمتد للجنوب مع سماع صوت الرعد وسط المدينة وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. شاهد السيول تغرق العاصمة صنعاء من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.