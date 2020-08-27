شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان معارك عنيفةوشرسة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي في أبين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك بين الإنتقالي الجنوبي والشرعية في أبين بعد تعليق الإنتقالي مشاركته في المفاوضات لعدم التزام الطرف الآخر بوقف اطلاق النار.
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وقالت مصادر محلية ان اشتباكات وتبادل اطلاق نار بين الطرفين في جبهة الطرية والشيخ سالم منذ صباح اليوم الخميس وحتى الان دون توقف.
وتشير عودة المعارك بين الطرفين الى موت اتفاق الرياض الذي تحاول السعودية تطبيقه رغما عن الانتقالي.
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