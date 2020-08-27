شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر فلكي يمني يكشف عن متغيرات جوية وشيكة خلال الاربعة الايام القادمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي هطول أمطار غزيرة على 13 محافظة خلال الأربعة الأيام القادمة ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأشار في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" إلى التحسن النسبي في هطول الامطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية القريبة منها فيما ستكون الأجواء شديدة الحرارة في المحافظات الشرقية.

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وأوضح أن محافظات إب و ذمار وريمة والضالع وغرب صنعاء والمحويت وعمران ستتصدر المؤشر التراكمي للأمطار، تليها محافظات البيضاء وحجة وغرب صعدة و صنعاء وتعز ولحج، ثم بقية المحافظات.

وتوقع أن تسيطر على معظم مناطق المهرة وحضرموت وشبوة ومارب والجوف أجواء شديدة الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفاوتة على أجزاء بسيطة منها.

ودعا الشوافي سكان المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات منبهاً المزراعين من احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.