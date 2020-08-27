شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمحافظ عدن عقب وصوله العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصل محافظ عدن المعين حديثاً أحمد حامد لملس صباح اليوم الخميس إلى مطار عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وعقب وصوله دعا لملس إلى وحدة الصف في عدن ونبذ الخلافات والسعي لاجل انقاذ المدينة، موضخا ان المرحلة تستوجب نبذ الخلافات بين كل الأطراف والسعي لانقاذ المدينة والعمل بروح الفريق الواحد .
و في تصريح صحفي دعا لملس كل الأطراف إلى تناسي خلافاتها والعمل بصورة مشتركة مؤكدا ان المدينة تحتاج إلى جهد الجميع واعداً ببذل كل قصار جهده لما فيه مصلحة عدن وابنائها.
ويأتي وصول لملس بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض وتشكيل حكومة ائتلافية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لمحافظ عدن عقب وصوله العاصمة المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.