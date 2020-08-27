شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمحافظ عدن عقب وصوله العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل محافظ عدن المعين حديثاً أحمد حامد لملس صباح اليوم الخميس إلى مطار عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض.

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وعقب وصوله دعا لملس إلى وحدة الصف في عدن ونبذ الخلافات والسعي لاجل انقاذ المدينة، موضخا ان المرحلة تستوجب نبذ الخلافات بين كل الأطراف والسعي لانقاذ المدينة والعمل بروح الفريق الواحد .

و في تصريح صحفي دعا لملس كل الأطراف إلى تناسي خلافاتها والعمل بصورة مشتركة مؤكدا ان المدينة تحتاج إلى جهد الجميع واعداً ببذل كل قصار جهده لما فيه مصلحة عدن وابنائها.

ويأتي وصول لملس بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في المشاورات الجارية مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض وتشكيل حكومة ائتلافية.