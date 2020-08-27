شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من أمطار فيضانية ستجتاح هذه المحافظات خلال ساعات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
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وتوقع المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم أجواء غير مستقرة يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة تصحبها عواصف رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات الجبلية .
وذكر أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً مع امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى هضبة حضرموت.
كما توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من المناطق الصحراوية .
وأشار المركز إلى استمرار الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر شرق الخليج وحول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنحدرات الجبلية، محذراً الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر .
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