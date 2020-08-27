شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يعلن حالة التأهب القصوى لحسم المعركة الكبرى ويقفز بالدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة وسط مشهد ٍ مرعب للحوثيين إلى هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محافظة مأرب شمال شرق اليمن حيث تشتد المعارك مع جماعة الحوثيين.

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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مصادر عسكرية اليوم الأربعاء، قولها بأن التحالف العربي دفع بالمئات من الجنود وآليات قتالية لمساندة القوات المشتركة والقبائل في مواجهة الحوثيين.

وذكرت المصادر أن القوات المشتركة مسنودة بقبائل عبيدة، ومقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الحوثيين في مواقع النضود والصبايغ وقتلت العشرات منهم.

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وأشارت إلى أن المعارك التي تعتبر الأعنف، وقعت في الضواحي الغربية لمدينة مأرب، وجبهات شمال وجنوب المحافظة النفطية، وعند حدودها الإدارية مع محافظات البيضاء، والجوف، وريف العاصمة صنعاء.

وكانت المملكة المتحدة البريطانية أدانت بشدة العمليات العسكرية العنيفة في محافظة مأرب والتي تسببت في مقتل وجرح العديد من المدنيين الأبرياء، واضطرت مئات الأسر اليمنية إلى النزوح.

ودعا السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، الحوثيين إلى "الوقف الفوري لهجومهم غير الإنساني في مأرب، والتعامل بجدية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة" مارتن غريفيث.

وحمل آرون جماعة الحوثيين "مسئولية استمرار الحرب التي تسببت في مقتل آلاف اليمنيين بلا مبرر".

وصعّد الحوثيون مؤخراً عملياتهم العسكرية في محاولة منهم لفرض حصار خانق من عدة محاور على المدينة التي تمثل مركزاً رئيسياً للقوات الحكومية ومقراً لوزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان