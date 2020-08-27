شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجى بشأن المساجد في العاصمة الرياض .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض جميع أئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالالتزام بالاقتصار عدد سماعات مكبرات الصوت بالمساجد على 4 سماعات فقط وإزالة ما زاد عليها.
وأكد على ضرورة ضبط أجهزة مكبرات الصوت على درجة 4 كحد أقصى، مع مراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند إلقاء الدروس والمحاضرات، مشددًا على أن مسؤولية التطبيق تقع على إمام ومؤذن المسجد.
وأشار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الدكتور علي بن سالم الحارثي ، إلى أن التعميم جاء بسبب كثرة الملاحظات الواردة للفرع في موضوع ارتفاع درجة الصوت الخارجي للمساجد وما يسببه ذلك من إزعاج للمجاورين وتداخل أصوات المساجد.
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