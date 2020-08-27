شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجى بشأن المساجد في العاصمة الرياض .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض جميع أئمة ومؤذني المساجد والجوامع بالالتزام بالاقتصار عدد سماعات مكبرات الصوت بالمساجد على 4 سماعات فقط وإزالة ما زاد عليها.

وأكد على ضرورة ضبط أجهزة مكبرات الصوت على درجة 4 ‏كحد أقصى، مع مراعاة إغلاق السماعات الخارجية عند إلقاء الدروس ‏والمحاضرات، مشددًا على أن مسؤولية التطبيق تقع على إمام ‏ومؤذن المسجد.‏‎

وأشار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة ‏والإرشاد بمنطقة الرياض، الدكتور علي بن سالم الحارثي ، إلى أن التعميم جاء بسبب كثرة الملاحظات الواردة للفرع في موضوع ارتفاع درجة الصوت الخارجي للمساجد وما يسببه ذلك من إزعاج للمجاورين وتداخل أصوات المساجد.