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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول أمريكي كبير يتوعد: هذا ما سنفعله في كل دولة عربية لإجبارها على التطبيع مع إسرائيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مسؤول أميركي كبير يرافق وزير الخارجية، مايك بومبيو، في جولته العربية، الأربعاء، إن المنطقة ترى في الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي كل الأسباب الجيدة للتطبيع مع إسرائيل وخاصة دول الخليج. وحول خطوات التقارب بين الدول العربية وإسرائيل، أشار المسؤول إلى أن "كل بلد له جدول زمني خاص به وعمليته الخاصة". وأشار المسؤول الأميركي إلى أن البحرين ستتخذ أي قرار بشأن علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى بطريقة تصب في مصلحة شعبها، و"نحن نحترم ذلك". وأكد المسؤول الأميركي أن الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ينظر إليها على أنها ناجحة جدا إقليميا. وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنها أن تمهد الطريق أمام الدول الأخرى. وزار بومبيو، الأربعاء، البحرين والإمارت، حيث أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لبومبيو أن المنامة متمسكة بمبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتندرج الجولة التي يقوم بها بومبيو في عدد من دول الشرق الأوسط في خانة تشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أسوة باتفاق السلام التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة. المصدر / الحرة

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