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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تتحدى أمريكا وإسرائيل وتستقبل العدو اللدود لهما وتصدر البيان رقم 1 !

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جديد اب برس

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وزارة الخارجية التركية مساء يوم الثلاثاء، إنها ترفض تماما بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادة من حركة "حماس" . وأضافت الخارجية التركية أنها تعتبر البيان تجاوزا للحدود، مشيرة إلى أن وصف واشنطن للممثل الشرعي لحركة حماس التي اختيرت في انتخابات ديمقراطية في قطاع غزة بأنه "إرهابي"، لن يساهم في تأسيس السلام والاستقرار بالمنطقة. وطلبت أنقرة من الولايات المتحدة استخدام نفوذها الإقليمي من أجل سياسة متوازنة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس لخدمة مصالح تل أبيب. وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم، عن "اعتراضها الشديد" على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا في اسطنبول مع قادة حركة حماس. وحذرت الخارجية أنقرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى "عزل" تركيا دوليا، حيث أوضحت في بيان أن "حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". واستقبل أردوغان، السبت الماضي، وفدا من حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وكان ضمن الوفد أيضا صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس". وحذرت الخارجية الأمريكية من أن "تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع حماس لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي، والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني، وتقويض الجهود العالمية لمنع الهجمات الإرهابية التي يتم إطلاقها من غزة". المصدر: وكالات