شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا توجه تهديد قوي لهذه الدولة: لن نتردد في الضرب واستخدام القوة (تطورات خطيرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تركيا توجه تهديد قوي لهذه الدولة: لن نتردد في الضرب واستخدام القوة (تطورات خطيرة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الثلاثاء، إن اليونان تتحمل وحدها مسؤولية زيادة التوتر شرق المتوسط. وأكد وزير الخارجية أن اليونان هي السبب في التوتر في المنطقة وليست تركيا. وأفاد تشاووش أوغلو أن اليونان تتصرف بشكل لا يحترم القانون الدولي، مضيفا أنه ينصح اليونان بالتخلي عن التصرف كمدلل لدى الاتحاد الأوروبي. كما دعا أثينا إلى التصرف بعقلانية، موضحا أن أنقرة منفتحة على الحوار. وبين الوزير التركي أن بلاده مستعدة لكل الحلول الدبلوماسية شرق المتوسط، مشددا على أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها. ودعا تشاووش أوغلو الجميع إلى إحكام العقل، مؤكدا أن أنقرة لن تتردد في استخدام حقها في الدفاع عن نفسها. وأشار في حديثه إلى أن العمليات التركية في شرق المتوسط مستمرة. وبخصوص الاتفاق اليوناني المصري بشأن الحدود البحرية، ذكر الدبلوماسي التركي أن الاتفاق لم يخضع لأي قانون. المصدر: آر تي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا توجه تهديد قوي لهذه الدولة: لن نتردد في الضرب واستخدام القوة (تطورات خطيرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.