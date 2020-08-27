أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء وضواحيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

شهدت العاصمة صنعاء منذ ساعات صباح الخميس هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، بعد توقعات المركز اليمني للأرصاد بعودة الأمطار على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من محافظات الجمهورية، محذراً من أنها قد تكون أكثر غزارة خلال اليومين القادمين.

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وستتأثر كذلك مناطق مرتفعات شمال ووسط وغرب أبين، ومناطق متفرقة من لحج والضالع، البيضاء ومأرب، الجوف.

وتوقع المركز ان يكون شهر سبتمبر ممطر وخصب على عموم مناطق اليمن، وقد يسجل شهر سبتمبر امطار اعلى من المعدلات السنوية في حال ثبات هذه المؤشرات على ارض الواقع قد يسجل شهر سبتمبر في ارشيف الحالات النادرة من حيث كميات الهطول المطرية.