شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يتفقد مشاريع تنموية بمديرية شبام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على سير العمل بعدد من المشاريع التنموية والخدمية الممولة من مبيعات النفط في مديرية شبام .

Advertisements واستمع الكثيري من مدير المديرية هشام بن طالب، الى شرح عن مشروع بناء ديوان السلطة المحلية، واستكمال الدور الثاني لثانوية البنات، و البالغة نسبة الانجاز فيه ٨٠ % ، اضافة الى مبنى الطوارئ مستشفى شبام . واكد الكثيري حرص السلطة المحلية على تسخير الامكانيات المتاحة لايجاد معالجات للخدمات الاساسية بمنطقة وادي حضرموت..

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