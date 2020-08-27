الكثيري يتفقد مشاريع تنموية بمديرية شبام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، على سير العمل بعدد من المشاريع التنموية والخدمية الممولة من مبيعات النفط في مديرية شبام .
واستمع الكثيري من مدير المديرية هشام بن طالب، الى شرح عن مشروع بناء ديوان السلطة المحلية، واستكمال الدور الثاني لثانوية البنات، و البالغة نسبة الانجاز فيه ٨٠ % ، اضافة الى مبنى الطوارئ مستشفى شبام .
واكد الكثيري حرص السلطة المحلية على تسخير الامكانيات المتاحة لايجاد معالجات للخدمات الاساسية بمنطقة وادي حضرموت..
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