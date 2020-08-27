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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يرصد لغما عشوائيا لمليشيا الحوثي الإيرانية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
رصد التحالف العربي اليوم الخميس، لغما بحريا، جنوبي البحر الأحمر، ذرعته مليشيا الحوثي الإرهابية عشوائيا لتهديد الملاحة.
وقالت قناة الإخبارية السعودية، عبر تويتر، إن "قوات التحالف البحرية رصدت لغما بحريا جنوبي البحر الأحمر نشرته ميليشيا الحوثي عشوائيا لتهديد الملاحة".
ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار وكذلك تدمير العديد من الزوراق المفخخة.
ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
كما تصعّد المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.
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