شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : قوات عسكرية تعد الأولى من نوعها مدججة بالدبابات والعربات من محافظة تعز إلى هذه المحافظة لحسم وإنهاء المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت عشرات الباصات المحملة بالجنود القادمين من محافظتي تعز ولحج مرورا بالعاصمة المؤقتة عدن الى محافظة مأرب لتعزيز القوات الحكومية التي تخوض معارك شرسة مع الحوثيين في مختلف جبهات المحافظة.



وقالت مصادر مطلعة إن نحو 500 فرد من منتسبي الجيش الوطني قدموا على متن حافلات كبيرة بعد تنسيق مع قيادة التحالف المتمثلة بالمملكة العربية السعودية حيث قدموا من محافظتي تعز ولحج مرورا بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي أبين شبوة قبل أن يصلوا مأرب مساء أمس الأربعاء.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed



وأضافت أن الجنود الذين أرسلوا كتعزيز لجبهات مأرب لم تكن لديهم حتى أسلحتهم الشخصية.



وأشارت إلى أن قوات المجلس الانتقالي سهلت عملية المرور ولم تعترضها على الرغم من اعتراضها عملية مماثلة مطلع العام الجاري حين اعترضت نقل وحدات عسكرية تتبع لواء الدفاع الساحلي من محافظة أبين إلى محافظة لحج لتعزيز جبهات القتال هناك.

وتواصل جماعة الحوثي حشد مقاتيلها وشن هجماتها على مواقع الجيش في محاولة منها لإسقاط محافظة مأرب والسيطرة عليها.