شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تلقي القبض على " مقيم " وهذا ما وجدوه بحوزته ! .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مقيم تورط بالمتاجرة في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته (47500) بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال، كما ضبط مبلغ (7766) ريال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.

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