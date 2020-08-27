شكرا لبحثكم عن خبر هذه ليست جبال الالب بل محافظة يمنية .. صورة خيالية من محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقط مصور يمني صورة جميلة وخيالية تظهر روعة الاجواء الطبيعية في اليمن . والتقط المصور عبدالسلام القاضي من عدن صورة من محافظة إب خلال زيارة يقوم بها للمحافظة . وتظهر الصورة تدفق الانهار في المحافظة والمروج الخضراء. Advertisements ونافست الصورة جمال صور نشرت حول العالم لمروج عالمية .

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