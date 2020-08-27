شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل سفير جمهورية جيبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض | خاص

الخميس 27 اغسطس2020م

استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية جيبوتي، سعادة ضياء الدين بامخرمة.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، أبرز منعطفات مسيرة النضال الجنوبي، لاستعادة دولته، مؤكداً على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحرص على إحلال السلام والاستقرار، ولن يفرط بمكتسبات شعب الجنوب، أو يتنازل عن أهدافهم وتطلعاتهم الرامية إلى استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية على حدودها الكاملة ما قبل 21 مايو 1990م.

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وقدم الرئيس الزُبيدي للسفير الجيبوتي شرحاً موجزاً حول آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق الرياض وما يواجهه من عراقيل من قبل قوى محسوبة على الحكومة اليمنية، تريد إجهاض الاتفاق، بما في ذلك استدعاء قوى إقليمية معادية للتحالف العربي.

مؤكداً على تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي وحرصه على تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية ذات الصلة، ومشدداً على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي لمشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه أكد السفير الجيبوتي دعم بلاده للجهود التي تقودها المملكة العربية لتفيذ اتفاق الرياض، ومؤكداً حرص بلاده على إحلال الأمن والاستقرار في بلادنا.

حضر اللقاء الوفد التفاوضي المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وأعضاء هيئة الرئاسة الاستاذ علي الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن اليافعي، والأستاذ عدنان الكاف، والأستاذ سالم السقطري، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، والأستاذ أنيس الشرفي عضو وحدة شؤون المفاوضات.