شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. فرقة اقتحام مأرب الحوثية تعود إلى صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نظمت جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء موكباً لتشييع قتلاها الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية في المواجهات الدائرة في محافظة مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يظهر تشييع عشرات القتلى الحوثيين في منطقة الأصبحي بصنعاء.

واعتبروا أن موكب التشييع الطويل يكشف مدى زيف المزاعم الحوثية بتحقيق تقدم ميداني في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).

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وكان قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن ناصر الذيباني، أعلن مساء أمس استعادة أجزاء واسعة من المواقع العسكرية في جبهة المخدرة شمالي مديرية صرواح (غربي مأرب).

وأكد "تلقي الحوثيين ضربات موجعة وقاسية لم يكونوا يتوقعونها أو تخطر على بالهم في كل جبهات القتال نتيجة التهور الذي قاموا به مؤخراً مشيراً إلى أنهم يجرون عناصرهم إلى محارق الهلاك، في محاولة منهم تحقيق انتصار وهمي وإعلامي".

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.