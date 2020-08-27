مناقشة الصعوبات التي تواجه مركز ارادة لذوي الهمم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم التحديات التي تواجه ادارةمركز ارادة لذوي الهمم بحضرموت ودور السلطة المحلية لمساندتهم والتغلب على تلك التحديات وفق الإمكانيات المتوفرة.



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وفي اللقاء الذي حضره مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام استعرض مدير المركز أيوب صبيح جهود المركز تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ، مناشدا السلطة الى ضرورة مساندة المركز من خلال توفير 24 خانة تعاقدية لمعلمات المركز التابع لمؤسسة ارادة لذوي الهمم أسوة ببقية مراكز الوادي ، الى جانب توفير مواصلات نقل الطلاب لتخفيف العبء عليهم .

وأشاد وكيل المحافظة المساعد بالدور الذي يقوم به المركز لاسيما تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا دعم السلطة للمركز وتذليل كافة الصعوبات .

حضر اللقاء رئيس مؤسسة ارادة لذوي الهمم حسين علي باشعيب والمدير التنفيذي بالمؤسسة ليلى بن حدجة ومسؤولة البرامج والمشاريع بالمؤسسة زكية محيفوظ .