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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. تظاهرة حقوقية لموظفي "الثورة" تنديداً بمصادرة أجورهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
يتجه موظفو وأطباء أكبر مستشفيات أمانة العاصمة صنعاء لتصعيد احتجاجاتهم ضد مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تنديداً بمصادرة مستحقاتهم المالية وتوقف صرفها منذ 8 شهور ماضية.
وفي هذا السياق تظاهر العشرات من موظفي مستشفى الثورة العام بصنعاء يوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب الجاري، احتجاجاً على مصادرة ادارة المستشفى لمستحقاتهم المالية، بما فيها أجور ومستحقات الفرق العاملة في مراكز العزل الصحي ضد مرض كوفيد 19 المستجد.
وجابت التظاهرة عددًا من الشوارع المحيطة بمستشفى الثورة العام، انطلاقا من بوابته الرئيسية، وطالب المتظاهرون بصرف مستحقاتهم وإيقاف ما وصفوها عمليات النهب الممنهج لإيرادات المستشفى وتدمير أصوله.
ولوّح موظفو مستشفى الثورة بتصعيد احتجاجاتهم التي وصفوها بالقانونية المشروعة وصولا إلى الاضراب العام وإيقاف خدمات المستشفى وإغلاق ابوابه أمام المرضى.
وكان العشرات من الكادر الطبي والتمريضي في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، نفذوا صباح السبت 15 أغسطس/آب، وقفة احتجاجية تنديداً بمصادرة مليشيا الحوثي لحقوقهم بما فيها بدل علاج أسرهم.
وطالبت الوقفة الاحتجاجية لموظفي وأطباء مستشفى الثورة، بوقف عمليات الاستقطاعات المتكررة من مرتباتهم، وصرف مستحقاتهم المالية.
وقال متحدث باسم الكادر الطبي والممرضين: "في حين كنا ننتظر مكافأتنا على العمل في هذه الظروف نتفاجأ بمصادرة مستحقاتنا القانونية"
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